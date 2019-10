Dolcetto o scherzetto? Halloween in mensa per i bambini

NOVI LIGURE — Halloween arriva anche in mensa. Giovedì 31 ottobre sarà per gli alunni delle scuole novesi una vigilia di Ognissanti molto particolare. Il Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la società Dussmann che gestisce parte della refezione scolastica, ha infatti programmato un pranzo speciale per tutti i bambini delle scuole. E allora, spazio allo spaventoso risotto del vampiro, seguito dal misterioso tortino di Halloween, accompagnato da un’insalata paurosa. Chiusura con il classico dilemma: dolcetto o scherzetto?

In realtà, questo “pranzo pauroso” fa parte del più ampio progetto di educazione alimentare che da anni è attivo nelle scuole cittadine. Il progetto prevede ogni mese prevede una giornata di educazione alimentare quale occasione per far assaggiare ai piccoli ospiti piatti nuovi o particolari. Il percorso di cucina regionale ha previsto, negli anni, incursioni nei ricettari di tutta Italia (da ultimo, a ottobre, uno sguardo alla cucina lombarda con risotto allo zafferano e cotoletta alla milanese), mentre il percorso di cucina dei colori prevede, di volta in volta, di preparare un menù colorato (a novembre è in programma la “cucina bianca” con pasta alla ricotta, scaloppa di pollo, finocchi e mela).

«Tutto questo è possibile soltanto grazie alla disponibilità e alla professionalità dei dipendenti del centro cottura del Comune di Novi Ligure e del personale di Dussmann, che gestisce il servizio di ristorazione scolastica e le cucine degli asili nido comunale, a partire dalla fornitura delle derrate alimentari fino alla somministrazione dei pasti in tutti i refettori», spiegano dal municipio.