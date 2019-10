Ispettori ambientali, 1.667 controlli e 184 sanzioni

ALESSANDRIA - Iniziano a vedersi i frutti del lavoro della coppia di ispettori ambientali all’opera sul territorio: dall’1 gennaio al 18 ottobre scorso, infatti, il bilancio della loro attività conta 184 sanzioni, 1.667 controlli, 133 segnalazioni e 8 notizie di reato.

"A tutt’oggi - spiega l’assessore Piervittorio Ciccaglioni - gli ispettori ambientali sono due, perché il terzo è ancora in attesa di essere inserito in struttura anche se potrà far parte del gruppo molto presto, ma addirittura per i primi tre mesi c’era il solo Barzizza. Sono particolarmente grato del lavoro fin qui svolto con dedizione e rigore, con l’obiettivo di avere una città più pulita e vivibile. Ma la lotta agli sporcaccioni continua nel quotidiano, così come il mio impegno: tutti i cittadini, infatti, si attendono il massimo da noi".