Nuovi giochi nell'area Tenani entro la primavera

CASALE - Entro la prossima primavera saranno installati i nuovi giochi nei giardini di piazza Martiri della Libertà. Ad annunciarlo è il Comune di Casale Monferrato. «La sicurezza dei bambini è un aspetto imprescindibile – spiegano il sindaco Federico Riboldi e l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Lombardi -, per questo motivo si è reso necessario sostituire le attrezzature ludiche dell’area giochi Marta Tenani, ormai usurate. Ci siamo adoperati subito per reperire i fondi necessari per l’acquisto di due nuovi giochi e proprio in questi giorni si sono avviate le pratiche».

Entro fine anno si dovrebbe perfezionare l’affidamento per l’acquisto dei giochi e del materiale che sarà utilizzato per la posa delle attrezzature: «Per l’amministrazione è un investimento importante, ma che riteniamo fondamentale per garantire aree sicure ai bambini. I giochi avranno un costo che si aggira sui 35 mila euro, a cui dovranno aggiungersi, tra gli altri, quelli per la posa e la sostituzione della pavimentazione antitraumatica, per un importo complessivo di circa 80 mila euro», hanno sottolineato il sindaco Riboldi e l’assessore Lombardi.

I due giochi, che si affiancheranno alle attuali altalene, occuperanno all’incirca lo stesso spazio di quelli rimossi e, come tutte le attrezzature presenti nelle aree gioco di Casale Monferrato, rispetteranno i restrittivi standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.