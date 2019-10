Si parla di Alzheimer domani al Castello

CASALE - Domani alle ore 21 al Castello di Casale è in programma un incontro pubblico dal titolo “Pianeta Alzheimer e demenza - Bisogni, etica e proposte d'aiuto”, organizzato da Vitas Onlus. La serata sarà presentata dall’oncologa e presidente del comitato scientifico dell’associazione Daniela Degiovanni.

Ci saranno interventi del dirigente del reparto di neurologia dell’ospedale di Casale Alessandra Ferraris, dell’infermiera dell’Hospice Paola Ballarino, della neoropsicologa e psicoterapeuta Elena Grangiotti, del medico bioeticista Maria Antonella Arras e del direttore della Rete Oncologica del Piemonte Oscar Bertetto.

Alla conclusione dell’incontro ci sarà un dibattito. «Vitas allarga il suo campo d’azione ai malati di demenza e alle loro famiglie con un progetto in collaborazione con l’azienda sanitaria che ci indicherà pazienti e famiglie da seguire; noi metteremo in campo professionisti e volontari, sia a domicilio per chi non si può muovere, sia nella nostra sede, favorendo la socializzazione» spiega Daniela Degiovanni.