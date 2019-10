Teleriscaldamento, chiusure a intermittenza nelle vie per ridurre i disagi

ALESSANDRIA - Telenergia, la società titolare del progetto del teleriscaldamento, sta proseguendo i lavori di scavo e posa delle tubazioni nei quartieri Europa e Pista per dotare la città di una rete di calore pulito. L’intervento è monitorato costantemente dal Comune, che nella giornata di venerdì 25 ottobre, ha riunione il Tavolo permanente voluto dall’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini.

Nonostante le condizioni meteorologiche proibitive della settimana scorsa, i lavori stanno procedendo con regolarità. Al fine di rendere il più possibile accessibili gli ingressi condominiali e agevolare i residenti, Telenergia sta adottando chiusure a intermittenza nelle vie interessate dagli scavi.



In via San Giovanni Bosco sorvegliati speciali sono gli alberi. Alcuni esemplari sembrano aver risentito delle operazioni di scavo, dunque il loro stato di salute e la loro stabilità sono al vaglio dell’Ufficio Verde del Comune, che ha ricevuto da Telenergia un dettagliato report fotografico e nei prossimi giorni eseguirà dei sopralluoghi per valutare la situazione e decidere eventuali misure di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori e le conseguenti modifiche alla viabilità, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

da lunedì 28 ottobre chiusura di via Parnisetti, nel tratto tra via Palermo e Corso Romita, per un massimo di 30 giorni;

martedì 29 ottobre riapertura di via Tonso e del tratto di via Palermo, compreso tra via Rivolta e via Manzoni.

Via Palermo e via Tonso sono state interessate, nella giornata di lunedì, da un intervento di asfaltatura provvisoria. I lavori definitivi di riordino del manto stradale potranno avvenire solo tra qualche mese, quando l’asfalto si sarà assestato. Abitualmente questo genere di lavori viene realizzato nella stagione primaverile. Sarà cura di Telenergia, inoltre, ripristinare la segnaletica orizzontale delle due strade (passaggi pedonali, stalli riservati a persone con disabilità, incroci, ecc…), al fine di normalizzare il transito e la sosta ed evitare difficoltà alla cittadinanza.

E' possibile effettuare segnalazioni o richiedere chiarimenti anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Le segnalazioni saranno direttamente inoltrate alla segreteria dell’assessorato ai Lavori Pubblici.