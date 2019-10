Tavolo Migrazione: il quarto appuntamento

CASALE - Martedì 5 novembre si terrà la quarta conferenza organizzata dal Tavolo Migrazione nell’ambito del progetto “Cantiere Migrazione: un altro punto di vista”.

Si parlerà dell’inferno libico. Si cercherà di ragionare, con elementi concreti, su quanto accade ai migranti in Libia e se, pertanto, quel paese possa essere davvero considerato “un porto sicuro”, come ritenuto da una buona parte della politica, dove rimandare i/le migranti in fuga da quella terra. La conferenza si terrà alle ore 17.30 presso la sala del Parco del Po in viale Lungo Po Gramsci 10 e avrà come relatori l’avvocato Alberto Pasquero, che farà conoscere più da vicino la situazione libica rispetto ai migranti che si trovano in quel territorio, e il giornalista Bruno Cantamessa, che parlerà della violenza sulle persone - la comunicazione sui mezzi d’informazione.