Le celebrazioni per l'1 e il 2 novembre

ALESSANDRIA - In occasione delle prossima festività di Ognissanti i cimiteri urbani ed extraurbani saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 18. L’orario rimarrà fino tale al 5 novembre. al 6 novembre al 31 marzo l’orario sarà modificato con chiusura alle 17.La parte nuova del Cimitero Urbano chiuderà 15 minuti prima dell’orario previsto (ore 17.45 durante l'orario estivo, ore 16.45 orario invernale).

Venerdì 1° novembre alla Cappella del Cimitero Urbano sarà celebrata la Messa tradizionalmente presieduta dal vescovo Guido Gallese.

Sabato 2 novembre si terrà la Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10 la deposizione di una Corona portata da due Carabinieri in Grande Uniforme alla lapide commemorativa dei Caduti al Cimitero. Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità, le rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia, le associazioni combattentistiche e d’arma e la popolazione. La Corona che verrà posta sulla lapide recherà la scritta su nastro tricolore “Alessandria ai suoi Caduti”. Il “Silenzio” verrà eseguito da un trombettista della Banda Civica Orchestra di fiati Giuseppe Canton” di Alessandria. Alle 10.30 la Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, celebrata nella Chiesa Parrocchiale della Madonna del Suffragio in quartiere Pista (corso IV Novembre). La Celebrazione sarà officiata dal vescovo Guido Gallese alla presenza delle autorità, delle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia, delle associazioni combattentistiche e d’arma e della cittadinanza. Saranno presenti i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Alessandria. Due Carabinieri in Grande Uniforme presteranno servizio d’onore ai lati dell’altare. Un rappresentante designato delle associazioni combattentistiche e d’arma, nel corso della celebrazione, darà lettura della “Preghiera per i Caduti di tutte le Guerre”.