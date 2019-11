Gnocchetto: commemorazione per ricordare i caduti nelle due guerre mondiali

OVADA - È in programma per domani mattina, sabato 2 novembre, a partire dalle ore 10.00, l'iniziativa organizzata dal Comune di Belforte per commemorare i caduti delle due Guerre Mondiali. La cerimonia si svolgerà nel piazzale della Chiesa del Santissimo Crocifisso di Gnocchetto, di fronte alla lapide inaugurata l'anno scorso. Sarà l'occasione per ricordare le vittime originarie, nate o residenti, nelle frazioni Gnocchetto d'Ovada e Santo Criste di Belforte e nelle cascine situate nella Valle di Pian del Merlo, nella strada del Termo, nella strada Voltri, nella strada Ciutti, nella zona del Monte Colma e lungo il confine tra il comune di Rossiglione ed i comuni di Ovada e Belforte.

Si tratta di ragazzi che avevano tra i 19 ed i 43 anni, uccisi nei campi di concentramento russi e tedeschi, fucilati, deceduti in combattimento o in seguito a ferite di guerra e gravi malattie, disperse in Russia e Jugoslavia, scomparse dopo affondamenti navali. Nella lapide sono presenti trentotto nominativi: diciannove della Prima Guerra Mondiale ed altri diciannove della Seconda. Però, in questi ultimi mesi, la ricerca storica è proseguita ed ha permesso di individuare anche altri caduti. Il comune di Belforte sta provvedendo al ripristino della strada d'accesso alla chiesa ed alla ripulitura del piazzale, dopo i danni causati dai recenti eventi alluvionali.