Piazzale Berlinguer, contrasto ai parcheggiatori abusivi

ALESSANDRIA - Controllo del territorio, lo scorso 25 ottobre, mirato all’attuazione di efficaci servizi volti alla vigilanza, prevenzione e repressione delle condotte abusive dell’accattonaggio molesto e dei parcheggiatori abusivi nonché a sanzionare le sistematiche violazioni del regolamento Comunale con particolare attenzione alla zona del parcheggio di piazzale Berlinguer.

Un nord africano, con precedenti, in regola con la normativa sul soggiorno, è stato avvicinato mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo.

A carico dello straniero è stata contestata la violazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo contestualmente gli è stato sequestrato, ai fini di confisca, il provento dell’attività illecita.

Gli equipaggi hanno poi effettuato diversi posti di controllo anche dinamici nelle aree circostanti al piazzale Berlinguer ed attività mirate nei parcheggi dei diversi centri commerciali, e nel complesso sono state identificate nove persone, tutti extracomunitari.

Il questore Michele Morelli ha fornito indicazioni alla Divisione Anticrimine della Questura per la verifica della posizione giuridica dei soggetti gravati da precedenti penali ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione, quali avviso orale e foglio di via obbligatorio, che colpiscono le persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.