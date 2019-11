L'Alessandria si riprende il podio

Gli effetti del derby vinto con il Novara si fanno sentire anche a distanza. Secondo posto per una notte, il terzo adesso, dopo la conclusione degli altri nove incontri del girone A. I Grigi di nuovo sul podio, in una classifica molto corta, con 10 squadre nello spazio di 8 punti e 7 raccolte in 5 punti. Il Monza fatica un po' all'inizio, ma poi passa in casa del fanalino Pergolettese (0-2), il Pontedera si conferma secondo battendo l'Arezzo (2-1) che non trova continuità, tra Renate e Siena 0-0 e i toscani protestano per un rigore non concesso che anche Aimo Diana, allenatore dei padroni di casa riconosce come possibile.

I Grigi scavalcano la Carrarese, battuta da un ex grigio, Gaetano D'Agostino, prima vittoria del Lecco nella sua gestione, 2-0 ai marmiferi. Resta dietro, oltre al Siena, anche la Juventus Under 23, prossima avversaria in Coppa, 1-1 sul campo della Giana.

Il Gozzano ritrova la vittoria, 2-0 ad un Albinoleffe ridimensionato, dopo la quaterna all'Alessandria. La Pistoiese ritrova il successo, 1-0, e stacca la Pianese. Pareggia la Pro Vercelli, 1-1 a Olbia, nessun gol tra Como e Pro Patria, prossima avversaria, domenica, degli uomini di Scazzola. Che non guarda ancora la classifica, ma è convinto che per le prestazioni fatte, in questo momento abbiamo qualcosa in meno, e penso alle partite con Pistoiese e Arezzo"

Per il derby vinto un elogio speciale ai giovani. "Abbiamo concluso la gara con 8 under in campo, fra questi anche un 2001, che hanno dato molto e che hanno ancora margini di crescita". In attesa di Casarini e Gazzi il centrocampo di palleggiatori ha funzionato. "Dobbiamo sempre cercare di essere propositivi. Nell'ultima mezzora abbiamo giocato con Gerace, che è un trequartista, e con le due punte fino alla fine. Dobbiamo crescere, ha ragione Eusepi quando dice che si devono finalizzare le occasioni, perché poi la squadra che è sotto, nel finale va tutta in avanti e può capitare l'episodio negativo. Capisco un po' di timore per quanto è successo nelle ultime gare, ma c'è solo da guadagnare ad essere un po' più cinici".