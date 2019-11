Le celebrazioni per il 4 novembre

ALESSANDRIA – Per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì 4 novembre al Monumento ai Caduti di corso Crimea in Alessandria alle 10.30 inizierà lo schieramento della Banda “Civica Orchestra di Fiati G. Cantone” di Alessandria e del Picchetto d’onore, seguirà l'ingresso nello schieramento del Labaro dell’Istituto Nastro Azzurro e dei Gonfaloni della Città di Alessandria e della Provincia (Medaglia d’Oro al V.M.). Alle 10.45 l'alzabandiera a cura dell’Arma dei Carabinieri

A seguire Onori ai Caduti con la deposizione di una corona intestata “Alessandria ai suoi Caduti” da parte del Prefetto, del Sindaco e del Presidente della Provincia, accompagnati dall’Autorità militare, accompagnate dal Presidente Provinciale del Nastro Azzurro, in rappresentanza di tutte le associazioni combattentistiche e d’arma.

La Corona verrà portata da due Carabinieri in Grande Uniforme che presteranno inoltre servizio d’onore ai lati del monumento. Parteciperanno alla cerimonia rappresentanze delle forze armate e di polizia e, ai lati del palco delle autorità, si schiereranno due rappresentanti in alta uniforme della Polizia di Stato e due Militari in Alta Uniforme della Guardia di Finanza.

Alle 11 la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica alle Forze Armate da parte del Prefetto. A seguire la lettura del Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918 da parte di un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e di Categoria, delle motivazioni della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa al Milite Ignoto, da parte un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e di Categoria e di una riflessione sulla Festa Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate da parte di una rappresentanza studentesca di Alessandria e Provincia. Al termine l'esibizione della Banda “Civica Orchestra di Fiati G. Cantone” di Alessandria.

Alle 17.30 l'ammainabandiera a cura dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza di una delegazione dell’Istituto del Nastro Azzurro, delle rappresentanze associazionistiche che desiderino intervenire e della popolazione.