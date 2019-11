«Ovada? Mentalità da paese, non da città»

OVADA - «Abbiamo chiesto un consiglio comunalesulle situazioni di Lercaro e Saamo. Vogliamo vederci chiaro». Per Sandro Cassulo, capogruppo di Ovada Viva, non fa sconti, in vista della seduta del consiglio comunale di domani sera, all'amministrazione sulle due principali spine del fianco di lungo corso. «La nostra richiesta – prosegue l'ex sindaco di Carpriata d'Orba - è possibile perché per la prima volta c’è un gruppo di opposizione forte e coeso». C'è il tempo anche per un breve bilancio di questi primi mesi all'opposizione. «Sono sorpreso – attacca – mi aspettavo una mentalità da città e invece lo scenario è quello di un paese non molto diverso da Capriata».



