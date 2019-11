Il Kurdistan a Valenza giovedì sera

VALENZA - Un territorio di attualissimo e tragico interesse sarà al centro dell’incontro-dibattito che si svolgerà a Valenza, nei locali dello Spi Cgil in via Piemonte 5, la sera di giovedì 7 novembre alle ore 21. L’associazione alessandrina “Verso il Kurdistan”, che da decenni ormai è impegnata a sostegno della popolazione curda in territorio turco ma non solo, illustrerà, anche attraverso un breve filmato commentato da Lucia Giusti, la situazione del campo profughi di Makhmur (in Iraq), così come è loro apparsa nel recentissimo viaggio, fatto ancora una volta nell’ambito di un intervento di solidarietà: l’acquisto di un’ambulanza per il campo profughi. Alla locandina con cui si annuncia l’incontro ha collaborato il noto artista valenzano Ezio Campese.