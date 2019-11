Lesione di primo grado, Gazzi out un mese

Lesione di primo grado al gemello laterale destro: questo il responso degli accertamenti ecografici a cui è stato sottoposto Alessandro Gazzi. Il capitano ha saltato le ultime due gare e, dopo l'ecografia, lo staff medico ha indicato in 30 giorni il tempo di guarigione.

Di nuovo a disposizione a inizio dicembre, per le ultime gare di andata. Prosegue la preparazione differenziata per Federico Casarini: dalla prima diagnosi sono già trascorse due settimane e, quindi, potrebbe essere vicino il momento in cui potrà riaggregarsi al gruppo.