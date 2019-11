Novipiù vola: quinto acuto e primato

Meglio di così... La Novipiù batte a domicilio Treviglio (PalaAgnelli di Bergamo) e conquista il primato solitario del girone Ovest dell’A2.

Quinta vittoria consecutiva. Dopo il passo falso iniziale di Agrigento, la squadra di coach Mattia Ferrari ha preso il volo. Il successo sul campo di Treviglio, contro una squadra imbattuta e che aveva sempre creato problemi ai rossoblù, è il sintomo di una raggiunta maturità. E di una grande prova difensiva.

Dopo un primo quarto un po’ in affanno (20-12), i rossoblù cambiano marcia e mettono le mani sulla partita. Sorpasso al 13’ e poi sempre davanti (anche +14 sul 46-60). Treviglio non molla ma nel finale è l’ex di serata Chris Roberts a fare le giocate giuste per chiudere.

Di Martinoni e i due Usa le prestazioni numericamente più rilevanti (Martinoni e Sims quasi in doppia-doppia con 9 rimbalzi). Denegri segna poco (2 punti), ma smista 6 assist. Ritorna dopo l’infortunio Camara che si fa notare. Piazza segna 8 punti in 11 minuti.

Insomma la vittoria rossoblù è netta e corale. La maniera migliore per arrivare al derby di domenica prossima al PalaFerraris contro Tortona.

Treviglio - Novipiù 59-68

(20-12, 7-16, 19-24, 13-16) (20-12, 27-28, 46-52)

BCC Treviglio: Pacher 23, Palumbo 11, Borra 7, Caroti 7, Reati 5, Taddeo 3, Ivanov 2, D’almeida 1. N.e.: Nani, Manenti, Amboni, Cagliani. All. Vertemati

Novipiù Casale: Sims 18, Roberts 17, Martinoni 13, Piazza 8, Camara 5, Valentini 3, Tomasini 2, Denegri 2, Cesana, Battistini. N.e.: Da Campo, Sirchia. All. Ferrari