Immobili in vendita, si punta a 15 milioni di euro

ALESSANDRIA - Sarà discusso questa mattina alle 9 nella Commissione Territorio presieduta da Mauro Bovone il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022.

Un elenco di immobili, terreni, strutture e anche centri sportivi stimato complessivamente oltre 15 milioni di euro: in particolare, si tratta di 34 fabbricati (valutati 7,9 milioni di euro), 243 alloggi demanio (6,4 milioni di euro), 64 terreni non industriali (44.338,53 euro), 36 terreni industriali (186.185,25 euro) e 4 centri sportivi (540.129,11 euro), per un totale di 381 cespiti e 15,1 milioni di euro di controvalore.