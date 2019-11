'Io mi abilito': auto-mappatura disabili per azioni di soccorso in caso di emergenza

ALESSANDRIA - E' in caso di emergenza che la Protezione civile del Comune e i suoi volontari sono impegnati per la messa in sicurezza delle popolazione. Ed è in occasione dell'aggiornamento del Piano di Protezione civile che nasce il progetto 'Io mi abilito', una “auto-mappatura e un'azione di auto-protezione” che parte dal basso, cioè dal coinvolgimento diretto delle persone con disabilità (anche temporanea) e di anziani, per “agevolare nelle operazioni di aiuto e soccorso in tempo reale coloro che sono in difficoltà per le loro condizioni, conoscendo la loro collocazione nel contesto urbano” come spiegato dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco che ha presentato il progetto insieme all'assessore Paolo Borasio, alla responsabile di Protezione civile Cristina Sinelli e ad alcuni volontari, come Antonella Frache, portavoce di questa operazione.

“Da sempre la difficoltà oggettiva di riuscire a unire le banche dati di Asl, medici di base, Inail per avere un quadro di dove abitano le persone con disabilità e sapere quindi come dover intervenire caso per caso, oggi viene superato grazie al contributo diretto dei cittadini, che si 'auto-mappano'. Avendo già preventivamente tutte le informazioni è più facile e veloce la possibilità di intervenire” ha spiegato l'assessore. Il motto è quindi quello di “aiutare ad aiutarsi” sulla base del principio di 'sicurezza inclusiva e di partecipazione attiva'.

Cosa fare?

“Tutto partirà con dei primi incontri in cui fare rete con le realtà coinvolte – ha spiegato Antonella Frache – come Disability Manager, Asl, Medici di base, associazioni”. Poi i successivi passi da fare sono “compilare il modulo (da scaricare sul sito del comune www.comune.alessandria.it) dove inserire tutti i propri dati e i riferimenti di parenti e caregiver così da essere inseriti nella banca dati di Protezione Civile, per essere informati e poter così informare”. Il modulo può essere spedito via mail (iomiabilito@comune.alessandria.it) oppure consegnato all'ufficio appositamente predisposto in via Faa di Bruno 70 nella sede della Protezione civile, nei giorni di martedì e giovedì dalle 16 alle 18. “Un progetto in itinere, in cui la differenza la fanno i cittadini stessi e la capacità di tutta la rete di diffondere informazioni e conoscenza su cosa fare e come farlo in caso di emergenza”.