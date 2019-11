Porte aperte alla Casa di Carità per l'Open Day

OVADA - È in programma nella giornata di sabato l'Open Day della Casa di Carità "Arti e Mestieri" di Ovada. A partire dalle ore 11.00, in cui gli interessati - studenti, genitori e tutti coloro che desiderano prendere visione dell'offerta formativa - potranno visitare le aule ed i laboratori del centro di formazione di via Gramsci. Nel corso della mattinata sarà possibile ascoltare le testimonianze di professionisti del settore e parlare con i docenti. Annunciata anche la presenza dei rappresentanti delle aziende locali che stanno ospitando i giovani corsisti per lo stage formativo. L'Istituto guidato da Raffaella Pastorino presenterà poi gli sbocchi occupazionali e i corsi gratuiti per occupati e disoccupati maggiorenni. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 800-9001167.