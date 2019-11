Quargnento, di chi è la mano che ha azionato i timer?

ALESSANDRIA - La città si è risvegliata ancora attonita, dopo la tragedia di Quargnento di ieri e la grande commozione, in serata, davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco.

Proprio in questi minuti il medico legale sta eseguendo l'esame esterno sui corpi dei tre pompieri che hanno perso la vita nell'esplosione della cascina: in tarda mattinata si deciderà se eseguire le autopsie o se tale analisi sarà stata sufficiente per definire la causa dei decessi, riconducibili comunque a un pluritraumatismo da schiacciamento.

Gli inquirenti, intanto, sono al lavoro: al momento, non ci sarebbero ulteriori novità rispetto a ieri. La mano che ha colpito nella magione ha però posizionato ordigni rudimentali (che non lasciano tracce), in sostanza strumenti che ci si può procurare senza i canali legati alla criminalità organizzata.