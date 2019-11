"Motherless Brooklyn": prima nazionale per la nuova stagione del Circolo del Cinema

ALESSANDRIA - Il circolo del cinema Adelio Ferrero inizia giovedì 7 novembre, alle 21,15, la sua stagione con la proiezione in prima nazionale di Motherless Brooklyn di Edward Norton nella sala Kubrick del cinema Kristalli in piazza Ceriana.

La pellicola sarà presentata da Alex Reale, che coordinerà anche il dibattito al termine della proiezione. Cast di alto livello: oltre a Edward Norton (anche attore), ci sono infatti Bruce Willis e Willem Dafoe.

Il film, ambientato nella New York degli anni Cinquanta, miscela intelligentemente le tecniche classiche del noir con l’ironia. Il protagonista Lionel Essrog lavora per il detective privato Frank Minna, che lo ha salvato da un orfanotrofio insieme ai suoi compagni dell’agenzia di investigazioni. Ha capacità prodigiose ma soffre dalla sindrome di Tourette, che gli fa sentire nella testa la voce di uno spiritello anarchico da cui è induce a improvvisi comportamenti fuori controllo. Il suo capo sarà ucciso e lui dovrà risolvere il caso, confrontandosi anche con Laura, una bella attivista per i diritti della comunità afroamericana.

Il successivo film proposto dal circolo sarà, nella serata del 12 novembre, Il regno di Rodrigo Sorogoyen, tesissimo thriller sulla deriva di un uomo di potere abbandonato dal sistema. Il 21, anteprima dell’atteso L’ufficiale e la spia con cui Roman Polanski ricostruisce la celebre vicenda del capitano francese Alfred Dreyfus. Il 26 viene proposto Tesnota di Aleksander Sokurov, che narra le vicissitudini di una famiglia ebrea mentre inizia la seconda guerra cecena. Si tiene quindi una rassegna su Polanski con il suo primo film, Il coltello nell’acqua, il 3 dicembre e l’inquietante L’inquilino del terzo piano il 10 dicembre. Infine, il 17 dicembre, Burning - L’amore che brucia di Lee Chang - Dong.