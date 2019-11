Il Duonocevento a “Parole, suoni, colori”

OVIGLIO - Sarà il Duonovecento Giuseppe Canone (clarinetti, sax, bandoneon, fisarmonica ) e Ilaria Schettini (pianoforte) ad esibirsi per il terzo appuntamento della XXI edizione di Parole, Suoni, Colori domenica 10 novembre alle 17 nella Sala Consigliare, la rassegna di sei concerti promossi dall’Associazione Artemusica di Alessandria in in collaborazione con enti pubblici e privati e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni ospitanti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina alla valorizzazione del territorio.

Il programma comprende musiche di Itturalde, Piazzolla, Kovacs e di J.P. Cantiblefer La Voix de la Nature in prima esecuzione mondiale.

L’ingresso è libero e gratuito.