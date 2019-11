«Il sistema che volevamo combattere ci sta risucchiando»

«Parlo a titolo personale». Silvia Gambino, già candidata ovadese del Movimento Cinque Stelle alla Camera (2018) e in Regione (2019), mette le mani avanti. «Esprimo però un sentimento molto diffuso anche tra gli attivisti di Ovada». Il tema, in tempi in cui la creatura di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo è sottoposta a più di un malumore, è la distanza tra il momento attuale e lo spirito originario in cui «tutti – si legge in una lettera aperta inviata a Beppe Grillo – abbiamo creduto».



Si è presa una pausa dalla politica dopo mesi di attività molto intensa. Le idee sull'attuale alleanza del Movimento con Partito Democratico e Leu sono piuttosto chiare. «Non eravamo pronti a governare da soli – spiega - figurarsi assieme agli altri. Così il sistema che noi volevamo combattere ora ci sta risucchiando».



L'intervista completa su “l'ovadese” del 7 novembre.