San Baudolino e la dedica ai tre pompieri uccisi

ALESSANDRIA - Un applauso scrosciante, nel cortile della Camera di Commercio di Alessandria, ha salutato Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candida, i tre vigili del fuoco che hanno perso la vita nella tragedia di Quargnento.

E' l'omaggio che la città tutta fa ai suoi tre ragazzi nel giorno della festa di San Baudolino, e che fa dire al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco "vorrei ringraziare Alessandria e gli alessandrini per la dignità con cui sanno affrontare i momenti più bui e quelli belli. Due specchi della vita che una comunità come la nostra ha dimostrato, e sta dimostrando ancora una volta, di voler vivere assieme".

Per le vie del centro tantissima gente ad ammirare i tesori delle nostre terre in mostra - tartufi e funghi su tutti - poi in Camera camerale la premiazione dei tuberi più belli e dei cercatori più bravi: quest'anno il Marengo d'Oro è andato a Giovanni Dagna di Bergamasco per il 'miglior esemplare unico' (276 grammi), a Giampaolo Guastavigna di Bergamasco per il 'miglior gruppo di tartufo bianco' (2.310 grammi), alla Cascina Bavino di Pareto per il 'miglior gruppo di tartufo nero' (1.302 grammi) e a Pasqualino Brilli di Carpeneto per il 'cercatore' (250 grammi).