Ramondino: "Sconfitta pesante. Dobbiamo reagire"

“Oggi c’è stato un livello d’intensità in campo che per noi non era minimamente pareggiabile - spiega il tecnico della Bertram Marco Ramondino -. Noi dobbiamo tornare in palestra e cercare ogni giorno di fare un po’ meglio, cominciando ad alzare il nostro livello di intensità perché siamo oggettivamente indietro. Siamo in difficoltà e non esistono formule magiche, né qualcosa di immediato che possa risollevarci da queste difficoltà”.