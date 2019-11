Ovadese: tre punti per iniziare la risalita

OVADA - La gioia di chi si è tolto un peso. Questa la reazione di tutto l'ambiente Ovadese Silvanese al triplice fischio dell'arbitro. Un modo per smaltire la tensione accumulata in questi primi due mesi di stagione e il supplemento di novanta minuti sulle spine. “La partita – commenta il nuovo mister Roberto Pastorino dieci minuti dopo l'ufficializzazione del primo successo – sembrava stregata. La squadra ha offerto una buona prestazione. Abbiamo lavorato con grande intensità durante la settimana, sia dal punto di vista fisico che per preparare un paio di movimenti tipici delle mie squadre. Mi sembra che le cose siano riuscite. Certo, dobbiamo fare gol quando c'è la possibilità”.



Pochi i cambiamenti apportati. Bernardi sulla fascia destra al posto di Perassolo. Barbato nella sua posizione naturale di ala sinistra offensiva. Il resto come durante la gestione Benzi – Boveri con il duo Lovisolo – Anania a condurre il centrocampo, Rosset da prima punta e Dentici spostato a destra. Il fantasista ha colpito due pali clamorosi e si è visto annullare per fuorigioco un gol. L'ex Castellazzo ha creato per sé e i compagni, confermando di essere un po' sprecato spalle alla porta. Considerazioni che dovranno essere fatte in vista della riapertura del mercato. Per adesso l'Ovadese Silvanese si gode una classifica ancora deficitaria ma che con quattro punti in due giornate induce a maggiore ottimismo.