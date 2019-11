Terzo Valico, alluvione e Ilva: se ne discute in consiglio

NOVI LIGURE — Si parlerà di Ilva, di alluvione e di Terzo Valico questa sera in consiglio comunale a Novi Ligure. L’ordine del giorno – molto nutrito – prevede alcune variazioni di bilancio (una proprio per fare fronte alle spese per gli eventi alluvionali) e la discussione su tre regolamenti comunali: polizia urbana, tutela degli animali d’affezione e istituzione della consulta per il commercio.

La maggioranza proporrà al consiglio l’approvazione di una risoluzione sull’eliminazione dello shunt nell’ambito della realizzazione del Terzo Valico (contro cui l’opposizione dem ha già annunciato battaglia presentando una propria mozione) e l’adozione di un ordine del giorno sulla vicenda Ilva.

Diverse le interpellanze presentate dal gruppo dei Democratici. Si va dal caso del “disboscamento” in via Oneto alla situazione del Cit, l’azienda di trasporto locale, passando per il mancato rifacimento della pista di atletica.

La seduta del consiglio è in programma alle 21.00 in biblioteca, vista la perdurante indisponibilità della sala consiliare a Palazzo Pallavicini.