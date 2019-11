“Aggregazioni”: al San Francesco Greg nel monologo tratto dal suo libro

ALESSANDRIA – Claudio Gregori “Greg” in un divertente monologo da lui scritto, tratto dal suo omonimo libro, trasformato in una pièce teatrale e impreziosito dalle note del Maestro Attilio Di Giovanni. Sul palco del Teatro San Francesco, nell'omonima via, giovedì 14 novembre alle 21, Aggregazioni narra, con uno scanzonato stile noir, tipico degli anni ’40, la squallida parabola esistenziale di un ragazzetto che vive alla periferia romana.

Un insolito Greg accoglierà il pubblico con il monologo sul Danno del Tabacco di Cechov, per poi trasformarsi e vestire i panni di un detective filoamericano che conduce le indagini tra viscide sagrestie e sordidi locali notturni. Una parte di grottesco, due di cinismo, una spruzzata di salacità e due aggregati illustri, Kafka e Cechov: questa la ricetta del toccante e a tratti esilarante melting pot teatrale proposto da “Greg”.



Per i biglietti: tel. 3314019616

www.vivaticket.it