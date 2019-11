Orgoglio Grigio, terzo pullman per Monza

C'è anche l'hashtag, #tuttiaMonza, ma è soprattutto la voglia di vivere "la partita" della stagione che muove tutta la tifoseria dell'Alessandria, anche se mancano dieci giorni alla sfida con la capolista.

In poco più di 48 ore esauriti due pullman di Orgoglio Grigio, che ora raccoglie le iscrizioni per il terzo. "Se completeremo anche questo - spiega il presidente, Luca Laveggio - verificheremo se sarà possibile averne a disposizione un quarto". Il costo è 15 euro, 10 per Under 18 e Over 65, le adesioni al 3389065045 e nei negozi L'Amico Fruttaio e Corner.

Anche la Gradinata Nord avrà un suo mezzo, 15 euro la quota, chi vuole unirsi può telefonare al 3317989997

Un pullman per Cultura Grigia, con partenza da Pozzolo: 15 euro, il contatto è 3384768369

I Grison dal Munfrà, invece, faranno una carovana di auto: chi vuole aggiungersi deve inviare, entri giovedì 21, un messaggio sulla pagina facebook del gruppo.