Podio e buoni piazzamenti per la spada. Due alessandrini agli Europei Under 17

SCHERMA - Weekend positivo con qualche podio alle gare regionali: Alessandro Sforzini si classifica ottavo al Campionato Regionale Giovani; Giorgia Gallo arriva terza al Campionato Regionale cat. Allieve, anche Paolo Mortara è terzo nella cat. Maschietti; Pelagiè Patindè Robutti alla sua prima gara ufficiale è già ottava tra le Giovanissime.

Se per Gallo e Sforzini (che prenderà parte alla gara europea Under 17 a Grenoble, il prossimo fine settimana) si parla di conferme, per Paolo e Pelagiè si tratta della prima gara ufficiale, con buonissimi piazzamenti”, commenta l’Istruttrice Alice Cometti.

Si affilano le spade anche per la prossima settimana, in vista di altre gare molto importanti. Alice Faletti, Francesca Matrisciano e Sara Aramini il prossimo week-end prenderanno parte alla prima prova del Campionato Italiano Giovani di Ravenna: “Positiva la partecipazione di Aramini che aveva strappato il pass per la gara alla prima prova cadette di Legnano, classificandosi tra le prime 64 in Italia”.