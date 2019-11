“Anna e l'angelo”: una fiaba per i bambini di tutte le età

ALESSANDRIA - Giovedì 14 novembre, alle 17.30, nella Sala Bobbio della Biblioteca Civica "Francesca Calvo" si terrà la presentazione del volume di Serena Trentin Anna e l'Angelo, una fiaba per il bambino che vive in ognuno di noi. Il libro, tradotto nelle principali lingue europee, è stato inserito nei corsi di laurea di letteratura e didattica per l'infanzia di prestigiosi atenei italiani per il suo valore pedagogico.