Alla rassegna Jazzal 2019 il Roger Beaujolais italian trio

ALESSANDRIA - Un ospite inglese (con nome francese) venerdì 15 novembre nel nuovo appuntamento dell'Alessandria Jazz Club: è il vibrafonista Roger Beaujolais, con il suo trio italiano, che presenta le sue composizioni originali (Roger Beaujolais- vibrafono,Giacomo Dominici - contrabbasso e basso elettrico, Alessandro Pivi – batteria).

Venerdì 15 novembre alle 21 al Teatro Parvum di via Mazzini 85 il trio presenta il nuovo album Barba Lunga. Beaujolais è un musicista molto noto e apprezzato in Inghilterra, dove è nato nel 1952. Dopo esperienze in rock band, si dedica esclusivamente al vibrafono a 28 anni, in seguito all’ascolto di tanto jazz che gli indica la strada principale da seguire. Trovata una propria voce stilistica, comincia a guidare gruppi di varia collocazione, tra salsa e bop, hard-bop, acid jazz (con i “Vibraphonic”), jump jive (con i “Chevalier Brothers”, band che includeva il poi famoso sassofonista Ray Gelato).

La sua attività è tuttora allargata a collaborazioni anche nell’ambito del pop inglese, tra cui Robert Plant e Paul Weller, e all’insegnamento del vibrafono presso il Trinity College of Music di Londra. Con il suo trio italiano Roger Beaujolais affronterà un repertorio di brani originali, e standard jazz, riarrangiati secondo il suo estro tipico trasversale, di grande fascino ed estrema godibilità.

