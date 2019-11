“Di Danza in Danza”: l’ArmoniEnsemble Piano Trio alla Gambarina

ALESSANDRIA - Domenica 17 novembre alle 17, un trio composto da Palma di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Danilo Panico (pianoforte) animerà l’appuntamento festivo proposto dalla rassegna Musicalia al Museo Gambarina nell'omonima piazza. L'ingresso è libero.

Di Danza in Danza presenterà una serie di brani appartenenti al repertorio classico e non dal tipico carattere “danzante”: la tradizionale tarantella e il classico valzer verranno affiancati da tanghi, balli klezmer, bossa in un rapido e variegato succedersi di impasti timbrici e ritmi arditi. Danze da tutto il mondo per “mostrare” al pubblico un quadro musicale variopinto e multietnico con riferimenti anche a musiche che hanno segnato lo stile e la storia di più secoli.

ArmoniEnsemble nasce nel gennaio 2015 all’interno dell’Associazione ArmoniE di Taranto, proprio con l’intento di valorizzare le qualità tecniche e le particolari e inusuali combinazione timbrica dei tre strumenti. Tutti i concertisti provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano all’attività concertistica in Italia e all'Estero in ambito solistico, cameristico e orchestrale.