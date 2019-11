Sportleale avanti in Coppa: Asiago ko

Fatica non poco contro una formazione oggi in C, ma con molte vecchie glorie. Alla fine Sportleale Monleale riesce a superare l'ostacolo Asiago Newts e a qualificarsi al quarto turno della Coppa Italia.

Un 6-5, in trasferta, che fotografa l'altalena di vantaggi e di emozioni. Sfiora il gol lampo Riccardo Oddone, ma trova il palo. Segnano, invece, i padroni di casa, 2-0. Ci pensa Christopher Zagni ad accorciare, sfruttando un assist di Alberto Faravelli. Proprio Zagni è il mattatore, sue cinque delle sei reti degli 'orange' . La sesta è di Mattia Pagani, servito da Filippo Alutto. Grande lavoro per il portiere Marco Peruzzi, ben 57 interventi per lui. In evidenza i fratelli Marco e Riccardo Oddone, Fausto Romero e i giovanissimi Crisci e Arbasino.

Qualificati anche Real Torino, Padova e Ferrara. Ora entrano in gioco le semifinaliste dell'ultima edizione della Coppa.