Basket A2 - Ramondino: 'Oggi contava solo vincere’

“Siamo contentissimi per la vittoria che era l’unica cosa che ci interessava in questo momento – spiega il coach della Bertram Marco Ramondino – per il resto speriamo di avere tempo e salute per migliorare. Al di là della fatica e della frustrazione ho visto grande determinazione da parte di tutti i ragazzi per arrivare alla vittoria. Tutti quelli chiamati in causa hanno dato un contributo”.