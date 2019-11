Al via I Mercoledì del Conservatorio

ALESSANDRIA - Con l’inizio del nuovo anno accademico ritorna puntuale una delle storiche stagioni del Vivaldi: I Mercoledì del Conservatorio, giunti alla XXVIII edizione. Come di consueto, la caratteristica principale di questo ciclo risiede nella grande varietà di formazioni, repertori e generi musicali proposti. Dalla musica antica al jazz, dai capolavori dell’età classica e romantica al ’900 storico fino al repertorio contemporaneo.

Nelle quindici date, accanto ai docenti del Vivaldi, da sempre protagonisti dei Mercoledì, sempre più significativo risulta il coinvolgimento degli allievi, sia nei concerti a loro interamente dedicati sia nelle IntroAllievi. Si rinnova inoltre, anche quest’anno, l’appuntamento con la rappresentanza del Conservatorio “Cantelli” di Novara.

Il concerto di inaugurazione, in programma il 20 novembre alle ore 21, è affidato quest’anno alla docente di Liuto al Vivaldi Evangelina Mascardi, concertista di fama internazionale che ha collaborato tra gli altri con il Berliner Philarmoniker, Jordi Savall e al Giardino Armonico. Il concerto sarà preceduto da una piccola introduzione da parte di un allievo di chitarra, Francesco Zoccali, in memoria del professor Cesare Beltrami, scomparso prematuramente la scorsa estate. Un piccolo omaggio a un docente appassionato e rigoroso, che nel corso di decenni ha accompagnato la formazione culturale di schiere di musicisti con una cura e un amore che nessuno di loro potrà dimenticare.

L’intera stagione si svolgerà come di consueto all’Auditorium Pittaluga del Conservatorio, in via Parma 1. Il concerto di apertura e quello di chiusura (6 maggio 2020) saranno alle 21, tutti gli altri alle 17. Come sempre, l’entrata ai concerti è libera. Ogni contributo finanziario sarà gradito e permetterà di sostenere progetti, master e attribuire borse di studio agli allievi meritevoli.

La XXVIII edizione de I Mercoledì del Conservatorio è inserita nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi”, con il contributo della Regione Piemonte.

Clicca qui per il programma della stagione