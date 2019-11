Soldi dopo l’alluvione. Ma piove ancora e oggi è allerta

ALESSANDRIA - ORE 7 - Oggi allerta arancione su tutta la provincia, scuole chiuse in molte località del Basso Alessandrino, tra cui Acqui, Novi, Serravalle, Arquata e Ovada, ma anche a Tortona e a Spinetta Marengo (le medie), a causa della possibile esondazione del rio Lovassina, autentica piaga per il popoloso sobborgo (e per Litta).

Sguardo al cielo, stivali pronti, pale a portata di mano, allarmi diffusi. E domani arriverà a Palazzo Ghilini Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, per spiegare ai sindaci dei Comuni danneggiati dall’alluvione di ottobre come spendere i 17 milioni di euro stanziati per l’emergenza.