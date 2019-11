Spirit of Nerina comanda il campionato

VARAZZE - La stagione di Alessandria Sailing Team inizia dal primo posto: al Campionato invernale del Ponente ligure Spirit of Nerina - Rolandi Auto comanda la classifica generale dopo le prime due regate a Varazze.

Nel primo weekend 23 le imbarcazioni impegnate, in classe Orc e Irc. Già il sabato alessandrini protagonisti: hanno fatto il vuoto, aumentando il vantaggio ad ogni lato dei tre giri del percorso a bastone, primi in tempo reale e compensato in Overall Orc e Irc.

Più combattuta la regata di domenica, "abbiamo commesso qualche errore in manovra - spiega il presidente Paolo Ricaldone - e abbiamo chiuso al secondo posto in Overall, ma la somma dei risultati ci permette di essere leader del campionato".

Un primato da incrementare nel secondo appuntamento, sempre a Varazze, il 30 novembre e 1° dicembre, ultime due prove del 2019. La seconda parte del Campionato a inizio 2020.