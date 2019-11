Scontro tra due auto in via Cardinal Massaia, due feriti

CASALE - Scontro tra due auto, una Mercedes e una Fiat, questa sera alle 19.30 in via Cardinal Massaia a Casale.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti, oltre i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 per trasportare due feriti in ospedale. Si tratta di due uomini, entrambi non gravi (codice verde).