“I ragazzi di periferia”: tributo a Baglioni, Celentano e Ramazzotti

ALESSANDRIA - Che cosa accomuna tre colossi della musica italiana come Adriano Celentano, Claudio Baglioni ed Eros Ramazzotti? Lo spiegano senz'altro le loro canzoni: Il ragazzo della via Gluck, Via e Adesso tu; in tutte e tre, ma anche in altre, si parla di periferia, tema non troppo spesso oggetto di attenzione da altri autori o interpreti.

Da qui il titolo dello spettacolo, I ragazzi di periferia, nel quale le più belle canzoni di Adriano Celentano, Claudio Baglioni ed Eros Ramazzotti vengono interpretate rispettivamente da Leo Mix (Celentano), Igor Minerva (Baglioni) e Paolo Eros (Ramazzotti) con un'ospite speciale, la giovanissima Gaia Massetti, autentico usignolo bresciano.

Lo spettacolo di beneficenza a favore della Lilt di Alessandria (produzione Primafila) andrà in scena venerdì 22 novembre alle 21 al Teatro Alessandrino di via Verdi.

Per info e prevendite:

info@primafilaspettacoli.it

tel. 347 834 7584