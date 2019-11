Fortitudo, niente derby. Si giocherà il 12 dicembre

Il derby slitta in avanti di 17 giorni. Tanti separano la data originaria di Gessi Valsesia - Fortitudo Sandara da quella in cui la sfida piemontese di serie B si giocherà.

"Poco prima di metterci in viaggio verso Borgosesia è arrivata la chiamata, per annunciarci che, per l'allerta meteo, la gara delle 18.30 era stata rinviata proprio per le condizioni nella nostra provincia e in alcune altre zone del Piemonte - sottolinea coach Claudio Vandoni - In un primo momento, già ieri, quando avevamo segnalato la situazione, dalla Federazione era arrivata l'indicazione di giocare. Oggi, evidentemente, è stato spiegato che muovere un gruppo di persone sarebbe stato un rischio".

Già fissata anche la data del recupero: giovedì 12 dicembre, alle 20.30 a Borgosesia. "Per noi è una collocazione complicata, ma non avevamo altra scelta. Due giorni dopo voleremo in Sicilia per affrontare il Torrenuova: di fatto avremo poco più di 24 ore per preparare la partita successiva, ma non c'erano alternative". Nei prossimi due turni Fortitudo sarà al PalaCima: il 30 contro San Miniato e il 7 dicembre contro Montecatini.