Fortitudo Occimiano va ko, oggi altre due gare

OCCIMIANO - Dura solo un set il sogno della quarta vittoria consecutiva e del sorpasso in classifica per le ragazze di Martino: l'Autofrancia Torino mette in mostra tutte le sue qualità e nonostante le padrone di casa lottino quasi in ogni parziale il risultato finale è un 1-3 che lascia la Fortitudo Nuova Elva a quota dieci in classifica.

Il primo set, come detto, è una maratona con le due squadre a stretto contatto fino alla fine, con le alessandrine che piazzano il break decisivo e chiudono 25-23 mentre i due successivi come già detto restano anche loro in bilico ma questa volta la zampata finale è delle torinesi che fanno loro i parziali con il punteggio di 20-25 e 22-25; nel quarto set qualche passaggio a vuoto mentale delle ragazze dell'Occimiano permette alle avversarie di chiudere con un agevole 18-25 e di salire al secondo posto in classifica agganciando a quota quattordici Rivarolo. Nel prossimo turno la Fortitudo farà visita alla Cantine Rasore - che ieri ha riposato perché l'incontro di Novara è stato posticipato - nell'unico derby provinciale del girone.

Con la maggioranza delle altre gare rinviate per la difficoltà a spostarsi con la pioggia che sta flagellando il territorio alessandrino, restano solo due partite di serie D ancora in programma entrambe oggi alle 18.30: la Zs Ch Valenza ospita la Stella Rivoli, la Novi Pallavolo U22 affronterà al "PalaBarbagelata" la Bylogicx Lasalliano.