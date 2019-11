Grave incidente, 25enne in ospedale in codice rosso

CASTELCERIOLO - Grave incidente stradale a Castelceriolo, davanti all'ingresso dell'autostrada. Lo scontro, avvenuto alle 14.45, ha coinvolto più mezzi. Una ragazza di 25 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Altre due persone coinvolte, soccorse in codice giallo e verde. Seguono aggiornamenti.