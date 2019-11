Monferrato ci ha preso gusto. Anche Varese ko

"Una squadra di lottatori". Diego Baldovino, allenatore del Monferrato, è soddisfatto: per il 33 -0 al Varese, per le cinque mete, per il bonus, soprattutto per come i giocatori hanno ottenuto tutto questo su un campo impossibile.

Proprio il terreno ha impedito alla franchigia di velocizzare il gioco come avrebbe voluto, e potuto. "Bravi, però, perché sono riusciti ad interpretare una partita in maniera molto intelligente: eccellenti in mischia, bene in touche, bravi ad aprire il gioco al largo". In evidenza, su tutti, la mediana, Caramella e Rinero, che hanno guidato i compagni. Incontenibili En Naour e Heymans.

Dopo 2' la franchigia è già in vantaggio, con Farinetti, e Domenighini trasforma. Al 12' segna En Naour e ancora Domenighini calcia per il 14-0 all'intervallo, risultato che sta anche un po' stretto, perché gli ospiti sono superiori nelle mischie, ma è difficile anche solo tenere il pallone in mano.

In avvio di ripresa dentro Carloni e Amarildo. Al 14' fa tutto Rinero, meta e trasformazione, per il 21-0. Alla mezzora segna Ameglio e Domenighini trasforma: 28-0. Completa il bottino Caponiti, che schiaccia sulla bandierina. "Sempre umili e con voglia di sacrificarsi: il lavoro incomincia a dare i suoi frutti"