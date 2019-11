Hsl, il penultimo ostacolo è il Baveno

TORINO - Sorteggiati gli abbinamenti per le semifinali di Coppa Italia Eccellenza piemonte: le quattro squadre rimaste sono state abbinate fra di loro ed all'Hsl Derthona è toccata la sfida al Città di Baveno, unica superstite del girone A della categoria dove galleggia a centroclassifica con quindici punti, dodici meno dell'Hsl Derthona e otto meno della capolista Aygreville.

Nell'altra sfida per un posto in finale si affronteranno Pinerolo e Chisola; l'ordine delle gare vedrà i tortonesi giocare in casa mercoledì 4 dicembre l'andata - probabilmente al "Cucchi" - per poi fare visita agli avversari nel ritorno del 18 dicembre.