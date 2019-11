S.I.Cobas bloccano i magazzini Coop

RIVALTA SCRIVIA - E' durata sette ore, dalle 4 di questa mattina alle 11, la protesta dei lavoratori della Clo iscritti al S.I.Cobas, che ha paralizzato il magazzino della Coop all'interno del polo logistico a Rivalta Scrivia: a far scattare l'ennesimo sciopero le lettere di licenziamento verso sei colleghi fra delegati sindacali e semplici iscritti.

"La Questura di Alessandria - si legge inoltre nel comunicato stampa - in queste ore sta notificando l'apertura di procedure di fogli di via dal Comune di Tortona a otto persone - tra operatori sindacali S.I. Cobas, lavoratori e compagni solidali di Genova e Torino - che nelle scorse settimane hanno partecipato agli scioperi contro i licenziamenti che la stessa Coop, tramite la cooperativa CLO, sta effettuando."

Una situazione tesa che ha portato all'assembramento di persone di fronte ai cancelli di ingresso al magazzino della Coop: "Vogliamo che sia la Coop stessa a prendere posizione contro questi licenziamenti - rivendicano gli scioperanti - che vanno contro il proprio codice etico e che in generale, contro tutti i compagni e realtà impegnati negli scioperi e nelle lotte sui posti di lavoro, nei territori e quartieri."

L'impossibilità di avere un incontro in giornata con i vertici della Coop ha prolungato le trattative ma questa volta dopo sette ore di picchetto non è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per disperdere i manifestanti che, rassicurati sulla possibilità di futuri incontri presso l'Ispettorato del Lavoro riguardo i licenziamenti, hanno fatto pacificamente ritorno alle loro abitazioni.