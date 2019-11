Novi non tradisce: 3-0 a Lodi nel recupero

NOVI LIGURE - Hanno dovuto attendere settantadue ore in più, ma non sono rimasti a bocca asciutta i sostenitori della Novi Pallavolo che anche in una serata infrasettimanale hanno riempito il PalaBarbagelata per far sentire il calore del loro tifo ai ragazzi in campo: il 3-0 (25-23, 25-19, 25-22) finale al fanalino di coda Lodi ripaga i loro sforzi e mette i ragazzi di Quagliozzi in un'ottima posizione di classifica.

Che i lombardi sarebbero stati un avversario alla portata lo dicevano anche le statistiche: solo due parziali vinti nelle quattro gare precedenti ed un quoziente set dopo questa partita di 0.13 fanno capire che per Novi può essere un'occasione d'oro da non sprecare. C'è voluto un po' di sangue freddo nel finale del primo e del terzo set, come si può dedurre dai punteggi, con Lodi che è rimasta appiccicata ai padroni di casa fino all'ultimo pallone, ma il risultato finale non è mai stato in bilico.

Con questa vittoria, Novi sale a dodici punti ed aggancia un quinto posto virtuale perché considerando anche i turni di riposo anche la vetta della classifica è distante solo una lunghezza: sabato prossimo alle 18.30 la sfida sul campo di Caronno Pertusella sarà un banco di prova definitivo per le ambizioni dei novesi.