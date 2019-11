Novi crolla a Caronno

CARONNO PERTUSELLA - Sarà stata la stanchezza dell'impegno infrasettimanale per recuperare la gara saltata sabato scorso o l'oggettiva differenza di valori fra la Novi Pallavolo ed il Rossella Ets, ma lo 0-3 (22-25, 21-25, 19-25) incassato dai ragazzi di Quagliozzi nella trasferta lombarda ben fotografa il perché del secondo posto in classifica degli avversari.

Pur lottando per tutti e tre i set, infatti, i novesi non riescono mai a trovare nel finale lo strappo giusto per chiudere un parziale e riaprire la partita: la zona playoff nonostante la sconfitta resta alla portata perché le prime tre in classifica devono ancora osservare tutte il turno di riposo, ma per ottenere qualcosa di più di una semplice permanenza in categoria è necessario metterci qualcosa di più.

Il prossimo turno, che vedrà Novi ospitare sabato sera al "PalaBarbagelata" la capolista Savigliano, potrebbe essere un'ottima occasione di riscatto soprattutto perché i biancoblu potranno contare sul supporto del pubblico amico che come sempre risponde in buon numero agli appelli della società.