Hsl fa il bis con l'Olmo, Castellazzo riparte da Centallo

TORTONA - Dopo la settimana di stop forzato, tornano in campo le nostre squadre impegnate nel massimo campionato regionale ma le previsioni lasciano comunque un margine di incertezza: dovrebbe piovere nella notte e fino al pomeriggio di domenica, rendendo comunque se non inagibile piuttosto pesante ogni campo della provincia.

L'Hsl Derthona ospita l'Olmo che dieci giorni prima ha sfiorato il colpaccio al "Cucchi" in coppa: assenti per squalifica Bardone e Calogero, mister Pellegrini dovrà fare a meno anche di Palazzo infortunato ma dovrebbe avere recuperato pienamente Merlano che è pronto ad una maglia da titolare; dietro il Saluzzo dopo la batosta al "Coppi" non perde un colpo ed i bianconeri non possono concedersi passi falsi. In tribuna intanto parte il concorso #fotoleoni: basterà scattare una foto allo stadio e pubblicarla sui social network (Instagram o Facebook) con l'hashtag #fotoleoni entro le ore 17; in serata verrà scelta la foto vincitrice del contest, che sarà quindi pubblicata sui profili social del club e l'autore potrà ritirare, durante la successiva partita casalinga dei Leoni, un oggetto a scelta della linea invernale di merchandising ufficiale del Derthona.

Trasferta insidiosa per il Castellazzo che andrà a far visita alla Giovanile Centallo 2006: i biancoverdi saranno ancora una volta privi di Piana per squalifica e probabilmente mancheranno anche Oberti e Salah, anche se per il secondo visto che si tratta solo di un'influenza si spera fino all'ultimo in un prodigioso recupero. Per i ragazzi di mister Adamo è importante ripartire dopo la sconfitta casalinga con la capolista ed il verdetto negativo del controricorso per lo 0-3 di Canelli: il campo ha dimostrato ampiamente il vero valore di questa squadra, che può giocarsi un posto ai playoff con chiunque fino all'ultima giornata.