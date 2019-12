Ciao Italo, il tuo 'Grigi Grigi Grigi' risuonerà per sempre

"Grigi, Grigi, Grigi". Che fosse la Nord, la sua seconda casa, che fosse la 'Torretta', quando la tifoseria era costretta a migrare. Che fosse qualunque curva negli stadi di mezza Italia. L'urlo di battaglia del popolo grigio lo lanciava lui, Italo Bertassello, la voce dei grigi veri.

Italo si è spento oggi pomeriggio, nella casa di riposo di Fubine, accanto a lui la sua famiglia. Le condizioni di salute si sono aggravate nell'ultimo periodo, ma fino all'ultimo a Massimo, il figlio, ha sempre chiesto notizie dei Grigi: il mercato, la squadra, i risultati. Per i suoi 80 anni i ragazzi della curva, un po' 'cresciuti', e anche quelli degli Orti e dell'Aurora (dove era stato anche magazziniere) gli avevano organizzato una festa a sorpresa al Circolo Ortincontra. Italo commosso, tra le mani la maglia dell'Alessandria celebrativa della Coppa Italia: felice come un bambino, ancora con la voce forte e decisa per il suo "Grigi, Grigi, Grigi".

"Lo sentiremo sempre - sottolinea Mario Di Cianni - Italo è stato e resterà un amico di tutti noi che, come lui, amiamo i Grigi".

Nelle prossime ore saranno comunicate la data e l'ora dell'ultimo saluto.