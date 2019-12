Impresa Castellazzo: El Berd e Simone piegano Centallo

CENTALLO - La migliore risposta possibile. Un grande Castellazzo vince 2-1 a Centallo e riscatta un periodo sfortunato, rilanciando le proprie ambizioni. Su un campo ai limiti della praticabilità, la compagine allenata da Roberto Adamo mostra capacità di interpretare la gara e crea l'unica occasione – con Cirio – nell'ambito di una prima frazione molto equilibrata e combattuta.

L'equilibrio si rompe in avvio di ripresa, quando El Berd batte Baudena a coronamento di un'azione insistita, avviata da Simone e proseguita da Di Santo, mentre il raddoppio porta la firma di Simone, su perfetto suggerimento di un grande Mocerino. Nel finale, con il Castellazzo in dieci per il rosso a El Berd, il Centallo usufruisce di un calcio di rigore piuttosto dubbio: dal dischetto accorcia Aloia, che cambia solo la forma senza però modificare la sostanza.

"Grandissima vittoria - esulta il presidente Cosimo Curino - e grandissima prestazione, come sempre del resto in trasferta. I ragazzi hanno mostrato grande personalità, a questo punto mi chiedo dove potremmo essere se non ci avessero tolto la vittoria ottenuta sul campo a Canelli".

Centallo – Castellazzo 1-2

Reti: st 5' El Berd, 18' Simone, 35' rig. Aloia

Centallo: Baudena, Molardo (12' st Viale), Olivero, Passerò, Giordana, Tallone, Giorgis, Bertone (29' st Morra), Magnino, Aloia, Racca. All.: Bianco

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Mocerino, Cascio, Spriano, Camussi, El Berd, Cirio, Di Santo, Simone, Ecker (25' st Benabid). All.: Adamo

Arbitro: Cipriano di Torino (Marinoni e Gallo)

Note: espulso El Berd al 23' st per fallo di gioco. Ammoniti Molardo, Mocerino e Tallone